Grêmio só deve receber dinheiro cobrado do Atlético-MG em junho

O Grêmio não deve receber os R$ 10,5 milhões que cobra do Atlético-MG pela venda do goleiro Victor antes de junho.



Mesmo que já tenha sido deferido pela Justiça o pedido de penhora das contas bancárias do clube mineiro, a direção reconhece que os R$ 13 milhões recebidos pelo Galo do São Paulo, como primeira parcela da venda do atacante Lucas Pratto, já foram gastos.



— Não acredito que essas contas tenham saldo — observa o advogado Nestor Hein, um dos representantes do Grêmio no caso junto a Leonardo Lamachia.



Assim, somente a segunda prestação, que vencerá em junho, seria depositada pelo São Paulo em uma conta judicial e posteriormente repassada ao Grêmio. No total, a venda de Pratto movimentou R$ 20,2 milhões.



Assim, o clube gaúcho ainda poderia abater R$ 7,5 milhões do saldo que tem a receber. Na ação, o Grêmio também pede o bloqueio de outros recebíveis do Atlético-MG, como o pagamento dos direitos de televisão.



O Grêmio também ingressará nesta semana com representação junto à CBF, com base no artigo 67 no Regulamento Nacional de Registro e Transferências, para que, por conta da dívida, a entidade impeça o Atlético-MG de registrar jogadores nos próximos dois anos.



