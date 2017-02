Grohe revela aproximação de Bolaños com o grupo: "Vai deslanchar"

Mais entrosado

Uma das limitações de Miller Bolaños nos primeiros meses de Grêmio foi a adaptação. Tímido, o jogador teve certa dificuldade para se relacionar. Mas, para o goleiro Marcelo Grohe, o gol na final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG foi fundamental para o equatoriano se entrosar mais com o elenco.

— Está mais solto, temos falado bastante sobre isso. Acho que isso é uma situação que vai se refletir dentro do campo. O gol na final foi muito importante para o Bolaños ver o quanto ele é importante para o nosso grupo. Está mais solto, mais brincalhão, mais entrosado como grupo. Isso é bom para ele, para nós, de ter essa confiança. Ano passado ele estava bem tímido. Agora ele vai deslanchar — apostou Grohe.

Bolaños é visto no Grêmio como a principal alternativa para substituir Douglas enquanto o camisa 10 se recupera da ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho. Na visão de Grohe, o time deve manter o padrão de jogo mesmo com os desfalques por lesão e a venda de Walace para o Hamburgo.

— Um padrão de jogo se mantém, até pela espinha dorsal da equipe. Temos o Maicon, o jogo passa muito por ele. Outros jogadores também, de toque de bola ou de velocidade. Claro que, com essas mudanças, entram novos jogadores, até alguns que não estavam ano passado e têm características diferentes. Mas, numa forma gerral, a equipe mantém o padrão de jogo, que é rodar a bola, procurar espaço, ter infiltrações com os jogadores rápidos na frente — analisou.

Bolaños foi titular e teve uma boa atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Passo Fundo no último domingo. Com menos cadência e mais movimentação em relação a Douglas, o equatoriano trocou de posição com Luan e Everton ao longo da partida e ajudou na construção de jogadas.

