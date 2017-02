Outro fora

O Grêmio terá o desfalque do centroavante Jael por seis meses. O atacante sofreu a mesma lesão que Douglas, rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho. A única diferença é que a lesão ocorreu no joelho direito, e não no esquerdo, como o camisa 10. Por isso, o jogador também passará por cirurgia.



O comunicado foi feito pelo Grêmio na tarde desta sexta-feira, após o jogador passar por um exame de ressonância magnética.

