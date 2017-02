Jogadores do Grêmio admitem dificuldade e valorizam vitória em Gravataí

Três pontos

O Grêmio conseguiu sua primeira vitória fora de casa em 2017 ao vencer o Cruzeiro-RS em Gravataí, mas o jogo não teve facilidades até Bolaños abrir o placar no fim do primeiro tempo. Por isso, o resultado foi comemorado pelos jogadores na saída de campo. Para Marcelo Grohe, que defendeu um pênalti quando o jogo estava empatado, equiparar a vontade dos adversários é um desafio no Gauchão.



_ Se as equipes do Interior jogassem sempre o que jogam contra nós e contra o Internacional, o Gauchão não teria uma final com Gre-Nal tantas vezes. Temos que igualar pelo menos na vontade, é o que professor Renato sempre nos orienta _ avaliou.



O zagueiro Kannemann destacou a efetividade ofensiva do Grêmio, que marcou um gol em cada tempo _ marcados por Bolaños e Ramiro:



_ A verdade é que foi uma boa vitória. Eles complicaram bastante no início, mas aproveitamos as chances de gol.



O meia Lincoln, que entrou no segundo tempo e deu a assistência para o gol de Ramiro, disse que conseguiu cumprir as orientações passadas por Renato. Enquanto isso, o lateral-direito Léo Moura valorizou a vitória em um jogo complicado.



_ Conseguimos fazer um bom placar. Nossa vontade era de vir e vencer. Foi um jogo difícil, no segundo tempo conseguimos ampliar e ter mais posse de bola.