Jogadores do Grêmio comemoram atuação de Bolaños em vaga de Douglas: "Grupo qualificado"

Grêmio 1x0 Passo Fundo

No primeiro jogo do Grêmio após a lesão de Douglas, Bolaños foi aprovado pelos colegas como substituto do camisa 10, contra o Passo Fundo, na vitória por 1 a 0. O equatoriano tende a ser presença confirmada nos próximos seis meses na escalação gremista.

— A gente tem que suprir a falta dele, mas temos um grupo muito qualificado e hoje mostramos isso. Acho que o adversário não teve nenhuma chance de gol, isso mostra que fomos bem — avaliou Ramiro, autor do gol da vitória do Grêmio.

Bolaños também se mostrou satisfeito com seu desempenho em campo:



— Era um jogo muito difícil, mas o importante é que ganhamos. Estou contente pela atuação.

O destaque do goleiro Grohe, no entanto, não foi só Bolaños. O arqueiro também elogiou muito o lateral-direito Léo Moura, que estreou entre os titulares na tarde deste domingo — após ter atuado com o time alternativo na semana passada, em Brasília, pela Primeira Liga, na derrota para o Flamengo.

— Ele dá muita tranquilidade para jogar, passa bem, é seguro ali atrás. Acho que temos jogadores para reposições importantes. Temos uma base de jogo, e os jogadores vão se encaixando ao natural. O Walace vinha de uma fase excepcional, tava muito encaixado com o Maicon. O Douglas também. São duas perdas muito importantes. A questão do Douglas muda um pouco a característica com o Bolaños, que é de mais movimentação, mas temos que nos adaptar — afirmou Grohe.

