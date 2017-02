Jornalistas citam risco na contratação de Barrios e passagem apagada pelo Palmeiras

Novos ares

O Grêmio negocia a contratação do atacante Lucas Barrios, argentino naturalizado paraguaio que está no Palmeiras desde 2015. Aos 32 anos, o jogador viveu bons momentos por Colo Colo e Borussia Dortmund, mas tem até agora uma passagem apagada pelo Palmeiras. Por isso, jornalistas do centro do Brasil analisam com cautela o potencial reforço gremista para a Libertadores.

Na avaliação de Gustavo Hofman, comentarista dos canais ESPN, a chegada de Barrios não mudaria de nível a equipe comandada por Renato Portaluppi.

— Quando foi contratado pelo Palmeiras, esperava-se muito dele e jamais entregou. É bom jogador, indiscutivelmente, mas o custo de manutenção dele no elenco alviverde atualmente não compensa. Dependendo da negociação que o Grêmio conseguir, será bom reforço, mas não é um jogador que vai mudar o patamar do Tricolor — observou.

Bruna Saltiel Petro, repórter do site Alemanha Futebol Clube, destaca que Barrios teve uma grande fase no Borussia Dortmund, mas lembra que ele vivia o auge físico durante a passagem pelo futebol alemão.

— Diferentemente de muitos jogadores sul-americanos que chegam à Alemanha, Barrios não sofreu queda em seu rendimento em um país de futebol mais técnico e movido a disciplina. Acredito que, apesar de ele já não estar no ápice da carreira, tem uma bagagem no futebol europeu e asiático que pode servir como diferencial no Grêmio — analisa.

Para Leonardo Bertozzi, comentarista da ESPN, o período de Barrios no Palmeiras foi marcado por lesões e por um atrito com o técnico Cuca. No entanto, o jogador tem potencial para se recuperar no Grêmio.

— Não deu o retorno esperado (no Palmeiras). Teve alguns bons lampejos, como na conquista da Copa do Brasil de 2015, mas na maior parte do tempo enfrentou problemas, físicos e de relacionamento com Cuca. A chegada de Borja fechou definitivamente as portas, e uma mudança de ares deve ser boa para todos — diz Bertozzi.

