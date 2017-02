Kannemann e Pedro Rocha desfalcam o Grêmio contra o Passo Fundo 

Gauchão

O mistério de Renato aumentou após o treino deste sábado. O trabalho novamente fechado, desta vez na Arena, não teve Kannemann e Pedro Rocha. Os jogadores não foram relacionados para a concentração antes de pegar o Passo Fundo neste domingo. Bolaños é o favorito para substituir Douglas na partida, mas a confirmação só vem 45 minutos antes da bola rolar.

As ausências de Kannemann e Pedro Rocha foram definidas pelo departamento médico. O zagueiro está gripado e já não havia treinado ontem. Assim, é provável que Rafael Thyere ganhe nova chance ao lado de Geromel. A outra opção seria Bressan.

Já a falta de Pedro Rocha pode fazer com que Renato mude o esquema do meio para a frente. Everton é o substituto natural. Mas, nos treinamentos, Jael foi testado na equipe, com Luan recuado para a armação.

Kannemann e Pedro Rocha desfalcam Grêmio contra o Passo Fundo. pic.twitter.com/jH4rR9lFs9 ¿ Futebol da Gaúcha (@FuteboldaGaucha) 11 de fevereiro de 2017

Segundo o próprio Renato na coletiva de ontem, os mistérios vão durar até momentos antes do jogo. Isso inclui quem jogará no lugar de Douglas, já que Bolaños tem ocupado a vaga mas não está confirmado. Na lateral-direita, Edilson ainda não está liberado e Léo Moura será o titular.

Com as dúvidas, a escalação do Grêmio para encarar o Passo Fundo deverá ter Marcelo Grohe, Léo Moura, Geromel, Thyere (Bressan) e Marcelo Oliveira; Jailson, Maicon, Ramiro, Bolaños, Everton (Jael); Luan. O tricolor perdeu os dois últimos jogos (Gauchão contra o Caxias e Flamengo na Primeira Liga) e tenta se recuperar junto à torcida na Arena.