Leonardo Oliveira: a vida dos adversários do Grêmio na Libertadores

Opinião

Álvaro Ramos, atacante do Iquique, é o goleador do Clausura chileno e foi convocado para a seleção no início do ano

A coluna faz um rápido relatório sobre o momento dos três adversários gremistas na primeira fase da Libertadores. Olho no Deportes Iquique, que começou o Clausura chileno pisando fundo no acelerador. Confira.



Zamora joga hoje



O primeiro rival gremista na Libertadores, no dia 9 de março, começou o Apertura a mil. Venceu as duas primeiras partidas, contra Arágua e Metropolitano, e disparou na liderança. Mas empatou na segunda-feira com o Caracas, em 1 a 1, e chegou aos oito pontos — um à frente do Mineros de Guayana, com quem empatou na terceira rodada. O time volta a campo hoje, para enfrentar o Deportivo Lara, em jogo antecipado da 12ª rodada.

Iquique é 100%

É o líder do Clausura chileno com 100% de aproveitamento, ao lado do Colo-Colo. Venceu a La U, na estreia, em casa, o San Luís, fora, na segunda rodada e, no fim de semana, fez 3 a 1 no Cobresal, em casa. O centroavante Álvaro Ramos fez os três gols e assumiu com Paredes, do Colo-Colo, a artilharia do campeonato. Amanhã, o Iquique enfrenta o Unión Concepción, fora. O clube confirmou que, além do Grêmio, receberá o Guaraní na altitude de Calama, que tem também clima desértico e 0ºC à noite.

Discoteca Núñez é Guaraní

No fim de semana, venceu o General Díaz, de virada, por 2 a 1 e conseguiu sua segunda vitória seguida no Apertura paraguaio. Depois de começo vacilante, o Guaraní parece retomar o ritmo de 2016, quando acabou como campeão e melhor time do país. A direção segue no mercado e anunciou o atacante uruguaio Carlos Núñez, que fez sucesso no Racing, da Argentina. A fama por lá, no entanto, não se restringiu ao campo. Núñez deixou Buenos Aires conhecido como Carlos "Discoteca" Núñez, pelas suas andanças na noite portenha.