Leonardo Oliveira: Grêmio busca outra promessa no futebol paulista

Matheuzinho (E) vem por empréstimo de um ano e será observado por Renato Portaluppi no time de transição do Grêmio

Depois do uruguaio Martín Chaves, do Peñarol, o Grêmio buscou mais um meia para lapidar nas suas categorias de base. Trata-se de Matheuzinho, 18 anos, destaque do São Caetano na campanha da Série A-2 em 2016. O mais esquisito é que Matheuzinho já esteve por uma temporada no Grêmio. Em 2013, veio por empréstimo e ficou um ano. Jogou como lateral, foi titular, mas acabou dispensado em dezembro daquele ano.

O meia, mesmo integrado aos profissionais, disputou a última Copa SP. Ele vem por empréstimo, com os direitos fixados. O São Caetano também negociou o lateral-direito Léo Pereira com o Palmeiras nos mesmos moldes. O grande nome do time é Marlon, centroavante e objeto de cobiça dos grandes de São Paulo. Mas esse o clube só aceita vender.