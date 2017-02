Leonardo Oliveira: o Grêmio acordou tarde e agora corre contra o tempo

Opinião

A duas semanas da estreia na Libertadores, o Grêmio decidiu buscar contratações de primeira linha para reforçar o time, combalido pelas perdas de Walace, vendido ao Hamburgo, da Alemanha, e Douglas, paciente de cirurgia no joelho esquerdo para reconstrução do ligamento cruzado anterior.

Os resultados opacos desta largada de 2017 e alguns desajustes no time tiraram o time do prumo e provocaram alguma tensão no vestiário, evidentes nas declarações na saída de campo depois do 1 a 1 com o São José.

