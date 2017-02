Leonardo Oliveira: os bastidores da vinda de Lucas Barrios para a Arena

Opinião

Foi rápida a negociação para trazer Barrios. Na segunda-feira, Paulo Roberto Costa, lateral campeão do mundo pelo Grêmio, e seu filho, Matheus, entraram em contato com o presidente Romildo Bolzan Júnior e sugeriu o centroavante. Recebeu o sinal verde para tratar do assunto, desde que dentro dos padrões financeiros do Grêmio. Pouco mais de 48 horas depois, o negócio havia sido definido.



As conversas com o agente de Barrios, o argentino Lucas Bernasconi, se iniciaram logo depois do Ano-Novo. Por telefone, Bernasconi disse que o projeto era recuperar espaço no Palmeiras. Caso houvesse mudança de rumo, o primeiro telefonema seria para Paulo Roberto. Quando Borja chegou, Barrios pediu que o contato com o Grêmio fosse feito. Deixaria São Paulo mesmo que ainda tivesse mais 18 meses de contrato, salário na casa de R$ 1 milhão e atrasados por receber.

Barrios também tinha ofertas de clubes de México, Argentina e Chile. Mas decidiu-se pelo Grêmio. Para Paulo Roberto, justificou a preferência pelo Grêmio por três razões: pela vontade de jogar, pela Libertadores e pela grandeza do clube. Depois de uma temporada quase no ostracismo, o paraguaio está com o orgulho ferido. Como fez bom lastro financeiro nas passagens por Europa e China, deu-se ao luxo de abrir mão de dinheiro.

O centroavante desembarca em Porto Alegre na noite de hoje. Retardou a saída de São Paulo para resolver questões como entrega de apartamento e transporte dos seus carros. Deixou tudo resolvido lá para chegar e ficar em definitivo na Capital. O Grêmio correrá contra o tempo para regularizá-lo a tempo do Gre-Nal. O problema é que a CBF só reabrirá na quarta-feira à tarde.