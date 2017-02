Leonardo Oliveira: promessa gremista vai para o Cazaquistão

Opinião

Apontado há alguns anos como grande promessa da base do Grêmio, Yuri Mamute, 20 anos, buscará o caminho do gol no distante Cazaquistão. O Grêmio topou emprestá-lo por um ano para o Aktobe, mesmo time em que estão o atacante Cassiano e o meia Vítor Júnior, ambos ex-Inter.

Leia mais:

Preços altos deixam Grêmio distante de atender pedidos de reforços feitos por Renato Portaluppi

"Às vezes, os times têm mais medo de perder do que vontade de vencer", diz Maicon sobre Gauchão

Edílson sente desconforto em jogo-treino com vitória do Grêmio sobre o São Gabriel



Será o quarto empréstimo de Mamute, cujo contrato com o Grêmio vai até 2020. Ele saiu para Botafogo, em 2014, Panathinaikos, em 2015, e disputou a Série B do ano passado pelo Náutico.

Em 2015, o atacante foi desconvocado da seleção brasileira que disputaria o Mundial Sub-20, na Nova Zelãndia. Na época, ele apostou em ganhar mais espaço no Grêmio com Felipão. Mas sofreu com lesões e nunca deslanchou.