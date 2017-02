Luan se recupera de tendinite no joelho e volta a treinar no Grêmio

Recuperado

A volta de Luan aos treinamentos é a novidade desta manhã no Grêmio. O camisa 7 estava no departamento médico em função de uma tendinite no joelho esquerdo, desde o confronto com o Passo Fundo, em 12 de fevereiro.

Porém, sua presença na partida diante do Cruzeiro, amanhã, às 16h30, em Gravataí, é incerta — já que ele não havia trabalhado com bola desde a lesão. A tendência é que esteja liberado para o Gre-Nal do próximo dia 4 de março.

A sexta-feira ainda reserva a chegada de Lucas Barrios a Porto Alegre. O atacante argentino naturalizado paraguaio, que estava no Palmeiras, irá desembarcar em Porto Alegre às 21h30min.

