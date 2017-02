Marcelo Oliveira destaca importância do Gauchão para o Grêmio: "É nosso objetivo"

Foco

Com três semanas pela frente até a estreia na Copa Libertadores 2017, o foco do Grêmio no momento é o Gauchão. E os jogadores reconhecem: existe pressão para faturar o título estadual depois de seis anos. Um dos líderes do grupo tricolor, Marcelo Oliveira disse que o campeonato é o objetivo do clube no primeiro semestre.

– A gente sabe da importância do Campeonato Gaúcho. São seis anos sem vencer, existe uma pressão. Com certeza nossa vontade e objetivo neste início de ano é o Gauchão, e vamos fazer de tudo para conquistá-lo – explicou o lateral-esquerdo, em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha desta quinta-feira.

Marcelo Oliveira também falou sobre o começo de temporada do Grêmio e a expectativa para a Libertadores. O jogador lembrou da eliminação para o Rosario Central, nas oitavas de final do ano passado, e garantiu que aquela eliminação vai servir de aprendizado para o torneio deste ano.

– A avaliação é positiva. A gente sabe como é importante este ano, após o título da Copa do Brasil, a tendência e cobrança é por mais e a expectativa é enorme. Sempre fica algo para tirar um aprendizado. Contra o Central, eles foram superiores, nos marcaram muito bem, não conseguimos jogar e eles levaram a classificação com méritos. Temos que tirar essa lição.

Outra questão comentada pelo lateral é a nova duração da Libertadores, que agora vai durar o ano todo.

– É diferente. Vai ser bem mais longo. Temos que nos adaptar e vamos encarar assim. Libertadores é sempre difícil, o time tem de estar preparado. São jogos difíceis, tem questões como a altitude, e você tem de estar preparado. É um campeonato que todo jogador gosta de disputar – explicou.

Um dos melhores amigos de Douglas no grupo do Grêmio, Marcelo Oliveira também falou sobre a recuperação do meia após a cirurgia por conta da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Segundo o jogador, Douglas está bem.

– Visitei ele um dia antes de sair do hospital. Claro que no começo fica com um pouco de dor, mas vai se adaptar e recuperar. Conseguimos ver ele na fisioterapia no treino, no CT, nesta quinta. Agora é esperar passar este começo para poder se aproximar e torcer pela recuperação breve. O Douglas é um cara muito animado, para cima, alegre. Vai passar por este momento, não adianta ficar triste, de cabeça baixa. Ele vai tirar de letra.

Por fim, o jogador comemorou a permanência no Grêmio e a renovação de contrato até o final de 2019.

– Já assinei o novo contrato, até dezembro de 2019. Desde que cheguei, fui muito bem recebido, foi um sonho que realizei de vestir a camisa do Grêmio. Não pensei duas vezes em vir para cá. Fico muito feliz por tudo que estou vivendo aqui, tive o apoio do torcedor e fui sempre bem tratado. Tudo isso ajuda para o dia a dia.

