Não há o que reclamar do empate

Torcedor Gremista ZH

Quando o jogo deste domingo se encaminhava para uma vitória razoável sobre o bom time do São José, a defesa da Grêmio se deixou envolver pelo ataque do time de China Balbino e cedeu o empate, em um jogo que parecia estar ganho. Sinceramente, não lamento muito o empate com o São José, foi justo. Primeiro, pela série de desfalques que vitimam nosso time neste começo de ano. Segundo, pelo fato de o gol de Bolaños ter sido fruto de uma jogada irregular, pois o equatoriano dominou a bola com o braço, antes de chutar para o gol.

E terceiro, porque o São José não teve uma atuação que merecesse derrota. Foi um jogo equilibrado, como era de se esperar. O Grêmio, mesmo tendo mais iniciativa durante boa parte do jogo, não fez uma partida de encher os olhos. Sem Douglas, é um time muito limitado. Verdade que Bolaños mostrou sua qualidade, mais uma vez, ao marcar seu gol. Mesmo assim, não foi o suficiente para sairmos com os três pontos.



Já havia dito em 2016, e repito nesse ano: o equatoriano é nossa grande aposta para 2017, e acredito que vai dar certo. No fim de jogo, fomos envolvidos pelo ataque do Zequinha, em uma jogada que poderia ser evitada. Mas, com o time completamente descaracterizado, não tinha muito o que fazer. Agora, é torcer para que nossos principais jogador voltem o quanto antes. Senão, resultados como os de ontem se repetirão. E muito.