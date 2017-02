No último treino antes de enfrentar o Cruzeiro, Grêmio não indica escalação para jogo de sábado

Mistério no time

O treinamento do Grêmio na manhã desta sexta-feira, que foi marcado pela volta de Luan, não de indícios de escalação para o jogo de sábado contra o Cruzeiro, em Gravataí. Mas a tendência é que a única alteração seja a entrada de Michel no lugar do suspenso Maicon.

Mesmo tendo participado do recreativo e da atividade física, Luan não treinou faltas e acabou realizando um trabalho físico ao lado de Pedro Rocha, Lucas Coelho e de Maicon.

As bolas paradas ficaram a cargo de Léo Moura, Miller Bolaños, Fernandinho, Ramiro e Jaílson, orientados de perto por Renato Portaluppi, mas com baixo aproveitamento.



Outra novidade foi o lateral Edílson, que se recupera de lesão na panturrilha direita e, que pelo segundo dia seguido, fez corridas em torno do gramado do CT Luiz Carvalho.

