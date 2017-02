Odorico Roman diz que Grêmio negocia com zagueiros e volante

Reforços

O vice-presidente de futebol do Grêmio preferiu não entrar em polêmicas após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, nesta quarta-feira, pela Primeira Liga. Sem falar da ausência de Renato Portaluppi do jogo em Brasília, Odorico Roman destacou a chance de a comissão técnica observar os novos jogadores tricolores e disse que a direção vai buscar reforços para a defesa – e que vai avaliar a situação do elenco após a lesão de Douglas

– Nós vamos buscar zagueiros, e um volante, também. Um zagueiro alto. Nós temos vários jogadores monitorados, e alguma coisa pode ser anunciada nos próximos dias, na próxima semana, talvez. Com relação à lesão do Douglas, vai ser feita uma avaliação em cima do jogadores que temos. Se houver necessidade (de reforços), vamos buscar, sim – explicou o dirigente.

Roman não falou sobre as atuações individuais dos reforços que estrearam nesta quarta, como Léo Moura e Michel, e também abdicou de avaliar a situação de Miller Bolaños – principal candidato a assumir o posto de Douglas entre os titulares de Renato nos próximos meses.

– O jogo já aconteceu. Uma derrota sempre é ruim, o Grêmio é acostumado a vitórias, e nenhuma derrota nos agrada. Estamos com mais condições de avaliar o grupo e ver que condições precisam ser modificadas ou alteradas. Eu não vou fazer análise técnica em um jogo. Bolaños é um grande jogador, um dos melhores da América Latina, e foi contratado por isso. Mas o jogo não vou comentar. Dentro do que se viu com relação a estreias, geralmente isso pesa. Não vamos entrar em detalhes. O resultado foi ruim, e o Grêmio fez as observações que queria fazer.

O dirigente elogiou a postura do time comandado por Alexandre Mendes no segundo tempo do jogo no Mané Garrincha. Para Roman, o Grêmio subiu de nível após um primeiro tempo ruim.

– Jogar contra o time titular do Flamengo, com alguns jogadores fazendo estreia, é uma experiência que vale. O Grêmio entrou no jogo bastante pressionado, depois conseguiu equilibrar, e no segundo tempo as defesas mais difíceis foram feitas pelo goleiro do Flamengo. De certa forma, o segundo tempo foi bem – completou.

