Odorico Roman mantém cautela na busca por reforços: "Temos que acertar os tiros que dermos" 

Planejamento

O vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman, falou após a vitória contra o Passo Fundo, neste domingo, sobre as buscas do clube no mercado de transferências para achar um meia e um zagueiro até a Libertadores. O dirigente voltou a afirmar que o time precisa ser preciso nas contratações.

- Nós temos que acertar os tiros que dermos. Os recursos não são infinitos. Temos que analisar muito bem o que precisamos. A necessidade de um meia surgiu com a lesão do Douglas, que é recente. Vamos analisar com calma o desempenho dos jogadores. Se for possível iniciar a Libertadores com estes jogadores novos, vamos fazer, mas com calma.

Leia mais:

Especificamente sobre zagueiros, Roman revelou que em dois momentos o clube esteve próximo de um anúncio:



- Já esteve próximo, mas dois negócios não foram concluídos porque os clubes optaram por não liberar. Precisamos de zagueiro que possa entrar e jogar a Libertadores, com condições de jogar sem sentir a camisa e as competições que o Grêmio está jogando.

O Grêmio segue nas buscas para reforçar o elenco de Renato Portaluppi. O grupo atual encara no próximo domingo o São José.