Pedro Rocha, Fernandinho e Everton disputam vagas no Grêmio

Alternativas

Um treino fechado encaminhou o time do Grêmio para enfrentar o Cruzeiro-RS neste sábado, em Gravataí. A tendência é que Michel seja o substituto do volante Maicon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A principal dúvida está entre os setores de criação e ataque.

Pedro Rocha treinou normalmente. Com isso, ele passa a disputar vaga com Everton e Fernandinho. Dois deles devem ser titulares na partida. Luan segue no departamento médico em tratamento de uma lesão no joelho.

O time mais provável deve ter: Marcelo Grohe, Léo Moura, Geromel, Kanemann e Marcelo Oliveira; Jaílson, Michel, Ramiro, Bolaños e Pedro Rocha; Everton.

*RÁDIO GAÚCHA