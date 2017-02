Pedro Rocha participa dos trabalhos e pode reforçar o Grêmio no sábado

Retorno

O treino do Grêmio na tarde desta segunda-feira teve a presença apenas daqueles jogadores que não começaram a partida contra o São José. Os reservas tricolores fizeram um treinamento coletivo contra o grupo de transição que ainda não teve o uruguaio Martin Chaves, que assinou contrato nesta segunda, embora já estivesse em Porto Alegre trabalhando.

Dos jogadores que não estiveram no jogo de domingo em função de lesão, apenas Pedro Rocha foi visto no campo. Sem trabalhar com os companheiros, realizou atividade individual com bola. Ele resistiu bem ao esforço, embora por vezes levasse a mão ao calcanhar esquerdo, local dolorido em função da inflamação no tendão de Aquiles. Mantendo boa evolução, poderá estar apto para enfrentar o Cruzeiro no próximo sábado.



Time do coletivo desta tarde: Léo; Leonardo, Thyere, Bressan e Cortez; Kaio, Michel e Arthur; Lincoln, Ty e Lucas Coelho.

