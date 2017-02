Pedro Rocha treina normalmente, e Michel se encaminha para ser titular do Grêmio contra o Cruzeiro 

Substituto de Maicon

A tarde de quarta-feira teve novidades de curto e médio prazo para o time do Grêmio. A imediata foi Pedro Rocha participando normalmente de toda a atividade de aproximadamente duas horas. Assim, se habilita a estar relacionado para a partida contra o Cruzeiro no próximo sábado. Também para esta partida está encaminhada a presença de Michel na vaga do suspenso Maicon. O volante fez dupla com Jaílson em todas as formações que simularam situações de jogo nas disputas de defensores contra atacantes. A outra opção de Renato Portaluppi seria Arthur, que permaneceu como suplente.

Pensando mais adiante, no clássico Gre-Nal e na estreia da Libertadores, a notícia mais importante foi a volta de Luan ao campo. Ele, ao lado do lateral Edílson, alternou corridas e caminhadas ao redor do gramado. Sem trabalhar com bola, o atacante se mostrou tranquilo, e depois da atividade conversou por um bom tempo com o médico Márcio Dornelles. Luan se recupera de uma inflamação no tendão patelar do joelho esquerdo e possivelmente volte a treinar com bola até a próxima segunda-feira. Quanto a Edílson, com uma lesão muscular na panturrilha direita, a espera deve ser maior.

Exigência com as finalizações

Voltando de lesão, Pedro Rocha foi motivo de brincadeiras dos colegas e teve que pagar a "multa" de correr de um gol a outro ao final do treino. Tudo porque, no final das atividades, o técnico Renato obriga que todos os jogadores façam um gol, chutando de fora da área. Cada um ganha uma bola e chuta contra os goleiros. Quem acerta, encerra o trabalho. Quem fica por último é penalizado com um pique de grande intensidade de gol a gol. Passados mais de 10 minutos, Pedro Rocha foi não conseguiu marcar. Entre risadas, torcida e chacota dos colegas, ele cumpriu sua pena.

Antes desta conclusão de treino, Renato Portaluppi já havia exigido muito de seus jogadores nas finalizações. Primeiro, ele fez treino de combinações de ataque sem adversários. Depois, colocou homens de defesa para tirar o espaço dos atacantes. O aproveitamento foi apenas regular. Em determinado momento, Renato, num misto de crítica e brincadeira, falou em voz alta:

— Eu não sei onde está no contrato de vocês que é proibido marcar gol em treino.

Nesta quinta-feira, uma atividade pela manhã encaminha o time para o jogo contra o Cruzeiro. Se Pedro Rocha estiver à disposição, deve voltar à equipe, criando uma disputa entre Fernandinho e Éverton.

Um time possível deve ter: Marcelo Grohe; Leo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson, Michel, Ramiro, Bolaños e Pedro Rocha (Éverton); Fernandinho.

