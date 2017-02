Preços altos deixam Grêmio distante de atender pedidos de reforços feitos por Renato Portaluppi

Quebrando a cabeça

Entre o desejo de Renato Portaluppi e a realidade, existe a falta de dinheiro no cofre. O técnico, que sonha com um meia e um atacante, promete "quebrar a cabeça" enquanto os nomes não são encontrados no mercado.

E torce para uma solução até 9 de março, data de estreia na Libertadores, contra o venezuelano Zamora.Neste momento, conforme Renato, está bem adiantada a negociação com um meia. O nome, porém, é mantido em sigilo. Sabe-se, apenas, que atua fora do país.



— Estão atrás de um meia. E é de fora do Brasil — confirma um empresário ouvido por Zero Hora.

O reforço não é necessariamente brasileiro, já que, até 4 de abril, estará aberta a janela para contratações de jogadores estrangeiros. Uma alternativa que chegou a ser estudada era Óscar Romero, do Racing, mas este acertou-se com o Alavés, da Espanha.



Nomes como Ganso, do Sevilla-ESP, e Bruno César, do Sporting-POR, ficam muito acima das condições financeiras do Grêmio. Vale o mesmo para Marlos, ex-São Paulo, hoje no Shakhtar Donetsk-UCR. Em 2016, o clube ucraniano recusou uma oferta do inglês Tottenham.



Domingo, antes da partida contra o Passo Fundo, o empresário Jorge Baidek revelou que um brasileiro atualmente fora do país manifestou o desejo de disputar a Libertadores pelo Grêmio. Mas nenhuma proposta foi feita.



— Nosso papel é o de oferecer as alternativas. Mas o clube trata com vários empresários — diz Baidek, sem revelar o país em que atua o jogador que pretende voltar ao Brasil.



Para contratar um atacante qualificado, o Grêmio necessitaria de uma boa dose de ousadia. Poderia, por exemplo, tentar atravessar a negociação que o Vasco faz com o chinês Tianjin Quanjian para trazer Luís Fabiano.Ou aproximar-se dos palmeirenses Rafael Marques e Lucas Barrios, ambos sem espaço com a chegada do colombiano Borja.



O mais provável, considerada a realidade financeira do clube, é que sejam trazidos reforços médios. O mesmo perfil dos laterais Léo Moura, Leonardo e Bruno Cortez, do volante Michel, e dos atacantes Beto da Silva e Jael, os nomes trazidos até o momento.



A direção, que também procura um zagueiro, não fixa prazo para qualquer anúncio.



— Tratativas existem, sim. Mas não há nada concreto — avisa Saul Berdichevski, diretor de futebol, questionado sobre o meia e o atacante com que sonha Renato.

