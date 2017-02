Protagonismo e Libertadores: como o Grêmio tenta trazer Lucas Barrios

Na mira

O fazedor de gols que o Grêmio procura é Lucas Barrios. Sem espaço no Palmeiras após a chegada do colombiano Miguel Borja, o atacante argentino, de 32 anos, que é naturalizado paraguaio, tenta se desvincular do clube paulista para depois ser anunciado na Arena. Seu contrato seria de três anos.



A negociação ainda é negada oficialmente pelo Grêmio. No entanto, em São Paulo, fontes ligadas à Crefisa, financeira que patrocina o Palmeiras e banca o atual salário de R$ 1 milhão de Barrios, confirmam as tratativas.



Leia mais

Grêmio faz nova investida e tenta compra do atacante Lucas Barrios

Grêmio entra com pedido na CBF para impedir Atlético-MG de contratar

Empresário de Pedro Rocha revela entrave em renovação: "Grêmio voltou atrás"



Conforme antecipado por ZH, uma primeira tentativa de empréstimo já foi realizada pelo Grêmio. Mas como as conversas não avançaram nestes moldes, já que a financeira ainda seguiria pagando parte do salário, o formato do negócio agora é em definitivo.



O clube gaúcho, contudo, não gastaria para tirá-lo do Palmeiras. Como a Crefisa não pretende seguir bancando um alto salário para um jogador que não é titular na equipe, a liberação ocorreria sem custos. O Grêmio, segundo apurado por ZH, pagaria a Barrios um salário na faixa entre R$ 400 e R$ 500 mil.



A chance de disputar a Libertadores e o maior protagonismo na equipe de Renato Portaluppi são atrativos ao centroavante. Mesmo que tenha marcado um dos gols na vitória do Palmeiras por 4 a 0 no Linense, pelo Paulistão, domingo, hoje Barrios é a terceira opção de Eduardo Baptista no ataque do Palmeiras.



No ano passado, foi reserva de Gabriel Jesus. Agora, além de Borja, comprado por R$ 33 milhões do Atlético Nacional, também Willian, buscado no Cruzeiro, está à sua frente na hierarquia. Por isso, a procura por novos ares.



— Quando o mercado está aberto, existe a chance de sair. Não só eu, muitos jogadores do Palmeiras têm essa possibilidade. Fico contente de que existam interessados, isso quer dizer que fiz bem as coisas aqui e perceberam isso — afirmou Barrios após o jogo com o Linense.



Apesar da negociação com o Grêmio, o atacante foi relacionado por Baptista para o clássico contra o Corinthians, hoje, pelo Paulistão. Goleador que ganhou notoriedade com a camisa do Colo-Colo, Barrios teve sua melhor passagem na carreira pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, marcando 49 gols em 102 jogos. No Palmeiras, clube em que está desde 2015, não confirmou as expectativas.



— Ele foi bem na Copa do Brasil 2015, com gols importantes. Mas no ano passado, sofreu muito com lesões musculares e não teve sequência como titular — observa Arthur Stabile, repórter do Diário de S. Paulo.



ZHESPORTES