Provável titular, Michel se diz pronto para substituir o capitão Maicon

"Em alto nível"

O volante Michel deve ser titular neste sábado, quando o Grêmio vai a Gravataí para enfrentar o Cruzeiro-RS. Em coletiva na manhã desta quinta-feira, depois do treino, o jogador afirmou que está pronto para substituir o capitão Maicon, que está suspenso por três cartões amarelos.

— Estou preparado. Estou bem treinado taticamente, fisicamente. Creio que posso, sim, suprir a ausência do Maicon em alto nível — destacou.

Leia mais:

Pedro Rocha, Fernandinho e Everton disputam vagas no time

Veja gols de Lucas Barrios, o novo atacante do Grêmio

Grêmio e Santos estudam troca-troca de Pedro Rocha e Lincoln por Lucas Lima

Um fator importante na formação do elenco gremista para 2017 é a quantidade de competições e partidas. Por isso, Michel elogiou a contratação do atacante Lucas Barrios junto ao Palmeiras.

— Para a gente, para o Grêmio, com certeza vai somar bastante. Não conheço pessoalmente, mas quem nunca viu o Barrios jogar? Com certeza vai ajudar muito nosso elenco e o Grêmio dentro de campo em todos esses campeonatos — completou.



Michel deve compor o meio-campo ao lado do volante Jaílson. Ramiro e Bolaños também estão confirmados no setor de criação. As outras duas vagas ofensivas são disputadas por Pedro Rocha, Everton e Fernandinho.

*ZHESPORTES