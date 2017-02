Renato comemora ação de gremistas para fazer sua estátua: "Já havia pedido para o presidente"

R$ 80 mil

No que depender do torcedor do Grêmio, a estátua para Renato Portaluppi, comandante do título da Copa do Brasil em 2016, sairá. O treinador gremista comentou a ação que a torcida estaria fazendo para levantar os R$ 80 mil, valor que custaria para erguer a homenagem:

– Eu fico muito feliz né. Até porque eu já havia pedido para o presidente. O dinheiro não é problema. Os R$ 80 mil levantamos rapidinho. A torcida, eu digo. A minha parte eu já fiz, de ter dado o título. O problema entre aspas é o conselho junto com a diretoria aceitar essa estátua. Eu, de minha parte, voto que sim. Mas são eles que mandam no clube.



Sobre os desfalques e o Grêmio que mandará a campo pelo Gauchão diante do São José, o treinador preferiu fazer mistério, apesar de Fernandinho ser o mais cotado para a função:



— O jogador que está no grupo do Grêmio tem que estar preparado. A qualquer momento, pode entrar, ser titular. A equipe que vai a campo domingo já foi treinada, está na minha cabeça. É uma grande oportunidade para todos eles. O Fernandinho e o Everton estão concentrados com mais 20 jogadores, ou seja, podem jogar, assim como os demais – disse Renato, despistando.





* ZHESPORTES