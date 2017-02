Renato elogia Barrios: "Pessoa certa para o lugar certo"

Aprovado

Renato Portaluppi não poupou elogios ao novo reforço do Grêmio para 2017. Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, o técnico gremista disse que Lucas Barrios é o jogador ideal para a necessidade da equipe no início da temporada — alguém com capacidade de fazer gols.

— A gente vem conversando desde as férias. A gente tem trocado ideias. Não adianta ficar aqui dando nomes porque o jogador passa a custar mais, a dificuldade aumenta. Agora se concretizou. A prioridade era mais um meia e um jogador de área que faça gols. Fomos campeões da Copa do Brasil, mas não esquecemos desse problema. Lógico que todo mundo ficou satisfeito, porque é um jogador que vai nos ajudar bastante. Ninguém discute as qualidades dele, sabe fazer gols. O Grêmio precisa de um jogador de área que saiba fazer gols. Veio a pessoa certa para o lugar certo — disse Renato.

O técnico, no entanto, ainda irá analisar as condições físicas do jogador para definir se ele atuará no clássico Gre-Nal do dia 4 de março.

— Acima de tudo, foi uma grande contratação por parte da diretoria, por parte do presidente do Grêmio. Todo mundo sabe que a gente precisava de alguns reforços de peso para o nosso grupo. E principalmente um atacante de área, que saiba fazer gols. O Barrios se encaixa nisso perfeitamente. Vamos esperar ele se apresentar, fazer os exames médicos. Acredito que não vai ter problema, porque ele vinha jogando. E a partir da semana que vem inscrevê-lo e ver as reais condições dele. E aí vemos como vamos aproveitá-lo no Gre-Nal — observou.

Confira outros trechos da entrevista:

Luan fora contra o Cruzeiro-RS

"O Luan, até ontem e hoje pediu para jogar. Claro que eu queria o Luan diante do Cruzeiro-Rs. Mas não podemos queimar etapas. O Luan ficou alguns dias no departamento médico, voltou fazendo alguns trabalhos físicos nesta semana. Mas basicamente trabalhou com bola hoje. Então é um risco muito grande colocar. Se fosse uma decisão, tudo bem. De repente, por precipitar uma volta, ele volta a sentir a lesão e fica fora do Gre-Nal. A gente achou melhor que ele treine nos próximos dias e esteja mais pronto para o Gre-Nal."

Situação contratual de Pedro Rocha

"Na verdade, não esquento minha cabeça porque o Pedro estava entregue ao departamento médico. Depois desse jogo, na volta da nossa folga do Carnaval, vou ver as condições dele, se renovou ou não renovou. Vou conversar com ele, saber as condições. É importante o treinador saber como está a cabeça do jogador. E aí sim, a partir do momento que voltar na próxima terça-feira, vou pensar seriamente no assunto. Para colocar o jogador em campo, depende de ele estar recuperado da lesão e da cabeça dele. Essa conversa, sem dúvidas vou ter uma conversa séria com ele."

O que preocupa Renato para a estreia na Libertadores

"O que me incomoda é não ter o grupo em mãos, com vários jogadores entregues ao departamento médico. Isso me incomoda. Mas infelizmente ninguém é culpado. O jogador não se machuca porque ele quer. Não é só para a Libertadores, é para o Campeonato Gaúcho também. Amanhã nós temos um jogo, vamos jogar sem vários jogadores. Semana que vem temos um Gre-Nal, e não sabemos quantos jogadores estarão à disposição. E logo depois tem a Libertadores. A gente sabe que, mesmo que eles saiam do departamento médico, não estarão 100% para a estreia da Libertadores. Isso é um problema sério. Mas o que a gente vai fazer? Essa é sem dúvida a minha maior preocupação. No mais, tenho que estar feliz porque tudo andou como a gente se programou".

Se mostrará um DVD dos seus gols para Barrios

"Sim, sem dúvida. O problema é que eu tenho mostrado para alguns e eles acham que é montagem, porque eles acham que é coisa de outro planeta. Então, estou segurando para não quebrarem muito a cabeça. Não era fácil de fazer mesmo. Estou segurando meus DVDs no cofre. É muito simples jogar futebol, não é tão difícil assim fazer os gols. Mas alguns acham que é coisa de outro planeta".

Antônio Carlos Zago

"Ele sempre foi um grande jogador, um grande líder. Uma pessoa que eu sempre admirei. Não é porque esteja falando da boca para fora. Espero que ele se dê bem, que vença nesta nova profissão dele, o que não é nada fácil. É uma profissão bastante estressante, muito cobrada. Espero que ele se dê muito bem, não tão bem no Gre-Nal. Pode ter certeza que pelos métodos que ele vem colocando em prática, acredito muito nele, no trabalho dele. Com certeza vai se dar bem nesta profissão."

Interesse em Lucas Lima

"Eu não falo de nomes. Só falo do jogador no momento que ele chega no Grêmio e assina contrato. Não adianta ficar falando. Daqui a pouco tem interesse, o jogador passa a custar bem mais e eu fico aqui gastando saliva."

