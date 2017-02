Renato fecha treino e não revela time que enfrenta o São José 

Mistério

Tentando encontrar uma formação ideal para suprir as ausências no elenco, Renato Portaluppi fechou a primeira parte do treino do Grêmio na tarde desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho.

Pedro Rocha, Luan e Jael não treinaram e deverão ficar fora da partida de domingo. Pedro Rocha recupera-se de uma tendinite no tendão de Aquiles e Luan sofreu uma tendinite no joelho. Jael sofreu uma leve entorse no joelho na partida contra o Passo Fundo e também deve desfalcar a equipe.

Após ter sofrido uma lesão muscular na panturrilha, Edílson desfalcará o Grêmio por 15 dias.

Com isso, apesar do mistério, Renato deverá escalar Fernandinho e Everton como titulares. A boa notícia para o treinador é o retorno de Kannemann, que, gripado, não atuou no domingo passado.

Provável escalação: Marcelo Grohe, Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Maicon, Ramiro, Bolaños e Fernandinho; Everton.



