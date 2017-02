Renato valoriza vitória, mas critica atuação do Grêmio: "Estamos devendo"

Insatisfeito

O Grêmio venceu o Cruzeiro-RS por 2 a 0, mas a atuação no Vieirão não foi suficiente para satisfazer o técnico Renato Portaluppi. Para o técnico, o time não teve um bom rendimento e perdeu chances para ter um marcador maior — algo que pode fazer falta em um jogo como o Gre-Nal do próximo sábado.

— Estamos devendo. Mas também não tem mais desculpa de início de temporada. Já passou, chega. No quinto ou sexto jogo, falei que iríamos apresentar um futebol melhor. E já poderiamos ter apresentado. Estamos perdendo vários jogadores que estão no departamento médico, isso acaba com o entrosamento. Vamos curtir esses dois dias de folga, vamos ver quem sai do departamento médico e quem volta para o Gre-Nal — avaliou Renato.

O técnico disse que o time pecou na criação de jogadas e nos últimos passes antes das finalizações:

— O Barcelona tem erros, o Real Madrid tem erros. O que não podemos é ter erros infantis. No segundo tempo, com um jogador a mais. Um dia pode ser o inverso, termos um jogador a menos. Temos que gostar de fazer gols. A equipe precisa gostar de fazer gols. Poderíamos sair daqui com um placar mais elástico. Tenho cobrado deles. Tem que gostar de jogar futebol e fazer gols. Poderíamos sair com quatro ou cinco.

Apesar do momento melhor do Grêmio no Gauchão, Renato garantiu que o time não chega como favorito ao clássico do próximo final de semana, na Arena.

— Não tem favoritismo no clássico, por que o Grêmio seria favorito? Clássico é clássico, os jogadores se superam. O Grêmio tem 50% de chance de ganhar o clássico, os outros 50% são do Internacional. Vamos procurar diminuir os erros para ganhar — concluiu o treinador.

O Grêmio ainda tem um jogo antes do Gre-Nal. Na quinta, o time recebe o Ceará, na Arena, pela Primeira Liga. Renato disse que a tendência é que vá a campo um time montado por jogadores do grupo de transição, enquanto os titulares se preparam para o clássico.

