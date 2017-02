Sete visões sobre o 9: a avaliação da chegada de Lucas Barrios ao Grêmio

Fazedor de gols

O centroavante desejado por Renato chegou. O argentino Lucas Barrios, 32 anos, que é naturalizado paraguaio, veio para vestir a camisa 9 do Grêmio.



O técnico, em entrevista no CT, saudou a chegada de seu fazedor de gols. Revelou que a negociação com o goleador se estendeu desde o início do ano, justificando que, apesar do penta na Copa do Brasil, a comissão técnica sentia a carência de um artilheiro que não tremesse na frente do gol. E brincou até sobre exibir seus lances a Barrios:



— O problema é que tenho mostrado a alguns e acham que é montagem. Então, estou segurando meu DVD para não quebrarem a cabeça. Em último caso, se precisar mostrar, eu mostro. Não é tão difícil assim fazer gols. Mas alguns acham que coisa é de outro planeta.



Ao ressaltar o esforço da diretoria do Grêmio, que pagará R$ 400 mil mensais a Barrios até o final do ano, Renato entende que o centroavante chega em boas condições físicas, já que vinha atuando pelo Palmeiras:



— Ninguém discute as qualidades dele, sabe fazer gols. O Grêmio precisa de um jogador de área. Veio a pessoa certa para o lugar certo.



A assinatura do contrato, após a aprovação do jogador nos exames médicos, deve ocorrer neste sábado. A partir daí, a direção do Grêmio iniciará uma maratona para inscrever o centroavante a tempo do Gre-Nal, que ocorrerá no próximo sábado. Por isso, Barrios já agilizou sua documentação de visto de trabalho para que o Grêmio possa dar entrada no pedido de inscrição na CBF.



Como a entidade fará feriado de carnaval e só volta a funcionar na tarde de quarta-feira, o departamento jurídico terá dois dias e meio para registrá-lo no Boletim Informativo Diário.



Veja sete opiniões de personalidades ilustres sobre Lucas Barrios



Marcelo Moreno, ex-centroavante do Grêmio

Acredito que o Grêmio está bem servido de atacante com ele. É um jogador de muita qualidade na hora da definição. E também é experiente, algo que o time precisa neste ano de Libertadores. É um centroavante que vai somar bastante e vai ajudar o grupo. Agora, ele tem que se adaptar ao estilo do Grêmio. O Renato tem uma tática diferente, arma seus times de uma forma diferente. É a isso que ele tem de se adaptar o mais rápido possível. Com uma sequência de jogos, acredito que ele vai mostrar o bom futebol que já exibiu em toda sua carreira.



Nildo, ex-centroavante do Grêmio

Não vejo ele necessariamente como um 9. Tem boa técnica, se movimenta. No Palmeiras, teve muita mídia. Por isso, os números não foram os melhores. Mas é um cara experiente, tem cancha, não foge do jogo. Vai depender muito do que o Renato quer como formação de equipe. Com a saída do Douglas, enquanto não tiver um 10 para dar cadência, vai ser um time muito leve. O Barrios não vai só segurar a bola na frente. Pode dar certo, pode não dar. Mas nesta crise de atacantes que estamos vivendo, espero que chegue e dê conta do recado.



Paulo Vinícius Coelho, comentarista do Fox Sports

O Barrios pode encaixar bem no Grêmio. O Renato queria muito um centroavante, ao menos ter esta opção. Penso que é injusto dizer que o Barrios foi mal no Palmeiras. No primeiro ano (2015), foi muito útil na Copa do Brasil, na semifinal contra o Fluminense, depois na final contra o Santos. Depois, o Cuca preferia jogar com um ataque mais móvel, por isso ele teve menos chances. Entendo também que o Grêmio tem tradição de recuperar jogadores que pareciam acabados. O maior exemplo foi o Jardel, que não era aproveitado no Vasco e virou ídolo em Porto Alegre.



Roger Flores, comentarista do SporTV

Se jogar, pode encaixar. Mas precisa ver como está o estado físico, até o estado técnico dele também. No Palmeiras, foi um jogador que não funcionou. Outra coisa importante para analisar é o custo-benefício. No Palmeiras, foi horrível. Um jogador com salário altíssimo, que não produziu o que o torcedor esperava. Mas é bom jogador. Com mais oportunidades no Grêmio, pode ter uma boa sequência, o que não teve nos últimos anos por lesões. O Renato hoje não tem um centroavante, e o Barrios terá as chances sem uma sombra. Para dar certo, depende somente dele.



Douglas, meia do Grêmio

O grupo do Grêmio hoje já é forte e muito unido. Cada peça que chega, vem para agregar ainda mais qualidade ao nosso plantel. O Lucas Barrios é um grande nome, sem dúvidas vai ajudar muito a nossa equipe ao longo da temporada.



Tinga, ex-meia e atual gerente do Cruzeiro

Só tenho a falar coisas boas. É um jogador de muito talento, um autêntico centroavante de área. Jogamos juntos por um ano e meio no Borussia Dortmund, posso dizer que é goleador. Mas precisa ser abastecido. Na Bundesliga, foi artilheiro do time quando atuei com ele. É centroavante de área. Ali, ou você faz gol ou não faz.



Christian, ex-centroavante do Grêmio

Acho que é muito bom jogador, pode se encaixar bem no esquema do Renato. Tem uma característica boa, faz tanto o papel do centroavante clássico, chegando dentro da área para fazer o pivô, como também atuando com mais movimentação entre as linhas ofensivas, abrindo espaço para o ingresso dos extremas na área para tentar a conclusão. Mas me assusta que, hoje no futebol brasileiro, a gente tenha que importar jogadores mais velhos de fora para esta função. Entendo que prejudica o processo de renovação dos nossos talentos.



