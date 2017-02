Treino da manhã confirma Grêmio para estreia na Primeira Liga

Definição

Renato Portaluppi definiu na manhã desta terça-feira a escalação do Grêmio para a estreia na Primeira Liga, contra o Flamengo, nesta quarta, em Brasília. Será uma escalação totalmente diferente dá usada no Gauchão. A novidade em relação ao treino da segunda é Fernandinho, que havia sido preservado. Na segunda parte do trabalho, em que orientou um treino tático, sem a possibilidade de imagens, Renato deixou de fora o volante Machado.

Assim, o time para a estreia deverá ter Bruno Grassi; Léo Moura, Thyere, Bressan e Bruno Cortez; Michel e Arthur; Kaio, Bolanõs e Fernandinho; Everton. Será, portanto, um time cheio de caras novas, como Léo Moura, Bruno Cortez e Michel. E ainda com Jael na reserva.

O treino dá manhã foi assistido por Taffarel, treinador de goleiros dá Seleção Brasileira. Antes do trabalho, ele postou para fotos com os goleiros do Grêmio dentro de campo. A viagem para Brasília será às 13h, com chegada 18h30min. A demora se explica por um aguardo de duas horas por conexão em Campinas.

