"Vai servir de exemplo", diz Renato sobre a derrota do Grêmio

Para aprender

Contra o Caxias, o Grêmio não teve um bom desempenho. Pouco criativa, a equipe sofreu com a energia dos donos da casa e as bolas aéreas. Após a derrota por 2 a 1, o técnico Renato Portaluppi explicou o que aconteceu no Estádio Centenário, sob seu ponto de vista.



— O que eu tenho que cobrar, cobro no vestiário, dentro de quatro paredes. Mas óbvio que para ganhar campeonato tem que jogar todos jogos com muita disposição, vontade de ganhar. Falei que queria ganhar o Gauchão antes do (jogo contra o) Ypiranga, e para isso tem que ter a mesma vontade, senso de marcação do ano passado. Não podemos dar mole para adversário algum. Já falei para o grupo que vai servir de exemplo esse jogo, para que a gente não repita os erros que cometemos diante do adversário.



Renato avaliou o jogo, também, dizendo que a equipe "aceitou" demais o jogo adversário na primeira etapa. No segundo tempo, notou uma melhora, mesmo com a dificuldade do time no jogo pelo alto.



— Estamos bem treinados na bola aérea também, mas tem que estar atento. Vinha desde sexta falando para evitar a bola na aérea, porque o forte do Caxias é isso. O Grêmio não é um time imbatível na bola aérea, e o time deles era muito mais alto que o meu — justificou.



Na quarta-feira, o Grêmio volta a campo, pela Primeira Liga. Renato confirmou que escalará outro time. A tendência é que joguem: Bruno Grassi; Léo Moura (Edilson), Rafael Thyere, Bressan e Cortez; Michel e Kaio; Fernandinho, Maxi Rodríguez e Everton; Jael.

