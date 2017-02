"Vamos com muita tranquilidade", diz técnico do Cruzeiro para jogo contra o Grêmio

Expectativa

Quinto colocado no Gauchão após as quatro primeiras rodadas, o Cruzeiro tem seu maior desafio do ano até agora neste sábado. O Estrelado recebe o Grêmio no Vieirão, em Gravataí, a partir das 16h30min, e a meta é buscar um bom resultado. O técnico Ben Hur Pereira, que comandou o time também no Estadual do ano passado, disse que quer ver seu time com boa atuação – e, de preferência, com mais três pontos – após o jogo diante do Tricolor.

Como foi a preparação para enfrentar o Grêmio. Foi feito algo diferente?

Tivemos uma semana muito boa de trabalho. Olhamos vídeos, sabemos da qualidade dos atletas e do conjunto do Grêmio. Mas montamos a nossa maneira de jogar, que a gente acha que pode, em algum momento, surpreender. Podemos usar marcação alta, em outros momentos recuar e usar a marcação bem baixa. Vamos com muita tranquilidade.

O fato de jogar no Vieirão, um estádio que não é oficialmente do Cruzeiro, faz alguma diferença na hora de enfrentar um time da dupla Gre-Nal?

Nós achamos melhor sair do Lami e fazer a base no Vieirão desde o ano passado. A partir deste momento, tivemos ótimos resultados, escapamos do rebaixamento em 2016 e agora treinamos no nosso campo, diminuimos a distância para os treinos. A nossa base é aqui. O Grêmio é um time grande sempre, e muito forte. Vamos usar o fator local para tentar minimizar nossos erros e vencer, ou no mínimo fazer um grande jogo.

O Cruzeiro está no meio do bolo, na briga com os outros times. O que dá para projetar para o futuro?

Temos que, a cada jogo, pensar no nosso adversário. Se tivermos um resultado positivo, damos um salto na tabela e passamos para o grupo de cima. Temos uma sequência complicada, a condição está parelha, com muitos jogos decididos em bola parada. Em Veranópolis, estávamos vencendo e podíamos ficar em segundo, mas cedemos o empate no fim. Temos o objetivo de classificar, e depois buscar a vaga na Série D.

Os times do interior têm feito um bom papel nestas primeiras rodadas. Você acha que existe uma chance de alguma equipe superar a Dupla no final?

É prematuro dizer. O Novo Hamburgo manteve a base do ano passado – fiz a Série D e a Copinha lá, e isso tem dado certo. Assim como o Caxias: com a chegada do Luiz Carlos Winck mudaram algumas questões, mas tem um bom grupo mantido desde o ano passado. Vejo tudo parelho, mais lá na frente vamos ver. Tomara que os clubes do interior consigam fazer o enfrentamento.

