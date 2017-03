Ainda sem Geromel e Maicon, Grêmio terá retornos de Grohe, Edílson e Bolaños

Preparação

O Grêmio terá reforços importantes para o jogo contra o Juventude. O goleiro Marcelo Grohe e o lateral Edílson, recuperados de lesão, e o atacante Miller Bolaños, que voltou da seleção equatoriana, estão concentrados e à disposição do técnico Renato Portaluppi. No entanto, nenhum deles têm presença garantida no time titular. Já o zagueiro Pedro Geromel e o volante Maicon estão fora da partida.



Na entrevista coletiva desta sexta, Renato não confirmou a escalação. O treinador disse que Marcelo Grohe, que está voltando de uma lesão muscular, será reavaliado até a hora da partida. O comandante também não quis confirmar se Edílson e Bolaños começarão o jogo ou ficarão como opções no banco de reservas.

O lateral está recuperado de uma lesão no joelho direito. No entanto, diante das boas atuações de Léo Moura, deve iniciar como suplente.

Já o equatoriano atuou na última quinta pela seleção do seu país no jogo contra o Paraguai. Como recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso nas Eliminatórias, o atacante teve o seu retorno antecipado. Ele chegou nesta sexta à tarde a Porto Alegre e está disponível começar o jogo. Só ficará no banco se for constatado algum tipo de desgaste físico.

O zagueiro Pedro Geromel e o volante Maicon participaram normalmente do treinamento desta sexta. Segundo Renato, se a partida fosse uma decisão, eles jogariam. Porém, como não é o caso, os atletas seguirão fora e serão preservados para a última partida da primeira fase, contra o São Paulo, na quarta, em Rio Grande.

O provável Grêmio para o jogo contra o Juventude terá: Marcelo Grohe (Léo Jardim); Leo Moura, Rafael Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson e Michel; Ramiro, Miller Bolaños e Pedro Rocha; Luan.

