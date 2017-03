Almanaque Tricolor 2017: confira o histórico do Grêmio na Libertadores

Em busca do Tri

O Grêmio inicia nesta quinta-feira, contra o Zamora-VEN, a busca pelo sonho do Tri da Libertadores A equipe do técnico Renato Portaluppi enfrentará ainda Guaraní-PAR e Deportes Iquique-CHI na primeira fase do campeonato mais desejado das Américas.

*ZHESPORTES