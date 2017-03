Após assalto, carro de Kannemann é recuperado no Centro de Porto Alegre 

Violência na Capital

O carro do zagueiro do Grêmio Walter Kannemann foi recuperado nesta segunda-feira no Centro de Porto Alegre. Segundo a polícia, o automóvel foi localizado na rua Riachuelo.

O veículo, um Audi Preto, havia sido roubado ontem à noite, no bairro Jardim Europa, na zona norte da cidade. Kannemann estava chegando em casa, acompanhado da esposa, quando foi abordado por dois criminosos armados.

O celular e os documentos do atleta também foram roubados. Ninguém ficou ferido.

