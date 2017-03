Após goleada, Renato elogia crescimento de Miller Bolaños: "Ele sabe fazer gols"

Satisfeito

Após a goleada sobre o Juventude, Renato Portaluppi avaliou a atuação do Grêmio em sua entrevista coletiva. O técnico valorizou a grande participação de Miller Bolaños no jogo deste domingo na Arena. Confira o que mais disse o treinador:

Leia mais

Confira a tabela do Gauchão

Cotação ZH: Bolaños é melhor do Grêmio na vitória sobre o Juventude

Grêmio não vencia por quatro gols de diferença desde a estreia de Bolaños no ano passado



Avaliação da goleada

"O Grêmio teve bem no Gre-Nal também, momentos bons na estreia da Libertadores. Mas sem dúvida, até pelo placar, os jogadores tiveram um pouco mais de atitude. Conseguimos uma bela vitória e a primeira goleada. O que fiquei mais satisfeito foi com entrega. Tudo o que foi combinado na preleção foi realizado dentro de campo".

Modificações

"No futebol, precisamos procurar colocar em campo os jogadores que estão se destacando. É o caso do Léo Moura, que começou jogando com a lesão do Edílson, O Ramiro também estava muito bem, então era importante achar um lugar pelo Léo. O Edílson voltou pela equipe por merecimento. Coloquei o Léo mais para a frente, trocando de posição com Edílson e o Ramiro. Toda a equipe jogou bem, procurando os espaços e trocando passes. Pedi para valorizarmos a posse de bola, mas com objetividade. pedi para não deixarem a peteca cair, tinham que voltar com a mesma determinação. Mantivemos o mesmo ritmo e depois poupei quem estava mais desgastado".

Concentração antecipada

"Partiu até dos próprios jogadores, eles conversaram comigo. Falei que não era nenhum castigo, partiu deles. Acontecerá mais vezes, até pelo ritmo de viagens. Só o Grêmio jogou no sábado, e jogamos uma partida difícil na quarta-feira. Nestas horas é importante dormir e se alimentar bem. Temos uma equipe muito boa no Grêmio. Descansaram e se alimentaram bem. E os jogadores tiveram mais atitude. Este é o Grêmio, o do ano passado. Com o retorno dos jogadores, vamos nos fortalecendo mais. Não é pela concentração, mas pela atitude durante os 90 minutos. Fiquei bastante satisfeito. O Grêmio começou a voltar a jogar o mesmo do ano passado"

Projeção do jogo contra o São Paulo

"A nossa equipe será bem modificada em Rio Grande".

Bolaños

"Qualidade ele tem. Ele melhorou muito, eu cobrava intensidade dele. Ele sabe fazer gols, dificilmente perde uma chance. é importante ter este tipo de jogador. Na primeira oportunidade dele, guardou. Conversamos bastante antes do treino de sexta-feira. Que chegava de correr atrás do adversário. Era importante largar na frente no placar."

Saída de bola

"A saída de bola é muito importante. O jogador é que se escala. Dificilmente repetimos uma equipe. Precisa aproveitar a oportunidade".

Efetividade

"Quantos as três chances e os três gols. Quando temos uma oportunidade, precisamos caprichar para fazer o gol. Isso dá tranquilidade para a nossa equipe e dificulta para o adversário".

Grupo

"Tenho um grupo muito forte, sempre vou defendê-los. Vieram mais alguns para fortalecer ainda mais. Só posso fazer três substituições. A confiança é tão grande, vou trocar mais algumas ideias com a direção, e vai uma outra equipe para Rio Grande. E vamos buscar a vitória, sim. Estamos viajando muito, agora entraremos em uma fase importante. Quando pudermos preservar um pouco a equipe, é bom. Por isso é bom termos um grupo forte".

Resultado contra o Juventude

"Temos jogadores importantes ainda fora do grupo. Eles estão melhorando a parte física, como o Maicon e o Geromel. São jogadores importante, o Barrios também. Sou muito grato aos jogadores que conquistaram um título. Eles saíram da equipe jogando bem, e quando voltam ele recuperam a posição. Ou vão ficar com medo e tentar jogar machucados. Falei que era importante ter os retornos do departamento médico. Será uma dor de cabeça escalar a equipe, mas é melhor ter opções do que não ter ninguém. Falei que sairíamos mais fortes e que cresceríamos na hora certa. Eu gostei de ouvir do Marcelo Grohe que o Grêmio voltou. Restam sete jogo até a final, e nosso objetivo é sermos campeões".





Leia outras notícias sobre o Grêmio



Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES