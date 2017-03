Após reclamação do Inter, Grêmio sugere árbitro de fora do RS nos Gre-Nais

Reação gremista

O Grêmio sugere que, a partir de agora, os Gre-Nais sejam apitados por árbitros de fora do Rio Grande do Sul. A ideia foi dada pelo vice de futebol gremista Odorico Roman, quando questionado sobre o forte discurso contra a arbitragem feito pelo dirigente do Inter, Roberto Melo após a derrota para o Juventude, no último domingo.

- Se eles têm receio da arbitragem, que tragamos então juízes de fora (do RS) nos Gre-Nais. É uma sugestão que eu deixo no ar. Se isso vai dar tranquilidade a eles, o Grêmio apoia - disse Odorico, em entrevista à Rádio Gaúcha na concentração em Pelotas, onde o time gremista enfrenta o Brasil, nesta quarta, pelo Gauchão.

Quando indagado sobre as declarações de Melo de que o campeonato estava sob "suspeita", Odorico lembrou de situações onde o Grêmio, no seu entendimento, foi prejudicado.

- Nós tivemos em Caxias um pênalti não marcado, contra o Cruzeiro tivemos um pênalti que não foi e tivemos no Gre-Nal um pênalti não marcado. Existem vários complôs então, se esta é a ideia - completou.

*RÁDIO GAÚCHA