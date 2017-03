Após vitória na Libertadores, Grêmio chega a POA e tem Grohe tietado na descida do avião

Estreia positiva

O Grêmio já está em Porto Alegre. Depois de vencer o Zamora por 2 a 0 na Venezuela, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores na Venezuela, o time de Renato Portaluppi desembarcou no aeroporto Salgado Filho por volta das 10h20min desta sexta-feira.

Na descida do avião, com a aeronave ainda na pista, Marcelo Grohe atendeu a um pedido de foto de dois funcionários do local.

Em entrevista no aeroporto, o presidente Romildo Bolzan valorizou a vitória fora de casa e disse que o grupo gremista está pronto para enfrentar a Libertadores apesar das lesões.

A equipe gaúcha retorna a campo pela Libertadores apenas no dia 11 de abril, quando enfrenta o Deportes Iquique às 21h45min, na Arena. Pelo Gauchão, no entanto, o Grêmio pegará a estrada para enfrentar o Brasil-Pel, no Bento Freitas, já na próxima quarta-feira.



