ATL GreNal: a incoerência de Zago no Inter e a entrevista de Pedro Rocha no Grêmio

No ATL GreNal desta terça-feira, os integrantes do programa debateram a ausência de Seijas no time do Inter e a entrevista que o atacante do Grêmio Pedro Rocha concedeu na última segunda-feira.



Lelê Bortholacci considera uma falta de critério do técnico colorado Antônio Carlos Zago insistir com William como meia e não dar mais uma chance ao venezuelano Seijas:

— A gente não entende algumas coisas. Tudo bem que o Seijas, nas oportunidades que teve ano passado, não conseguiu se firmar. Mas e a insistência com o William, no meio de campo? O Inter nunca conseguiu ter uma boa atuação com ele jogando ali.



Quando falaram de Grêmio, Rodrigo Adams comentou a declaração de Pedro Rocha de que se considera fundamental no esquema tricolor.

— Acho bastante positivo que o Pedro Rocha tenha consciência da importância dele para o time. Eu mesmo, aqui no programa, sempre ressalto o quanto ele contribui taticamente para a equipe. E vamos combinar que o Lucas Barrios que, teoricamente, poderia entrar no lugar do Pedro Rocha, ainda precisa provar bastante – falou Adams.

