Autor de um dos gols no Gre-Nal, Fernandinho recorda dica de Renato

Antes de decidir chutar a bola para dentro do gol, o atacante Fernandinho, responsável pelo empate do Grêmio no Gre-Nal 412, realizado na Arena neste sábado, lembrou do que disse o treinador antes da partida:

— Ele falou para aproveitar a primeira chance que tivesse de colocar a bola pra dentro, e foi isso que fiz. Fui abençoado por Deus mais uma vez.



Apesar de não considerar o resultado ideal, o jogador elogiou a atuação do Grêmio no primeiro tempo.

— Fomos melhor do que o Inter, mas tomamos a virada em cinco minutos de desatenção. Agora é descansar para a Libertadores — arrematou.

O estreante Lucas Barrioslamentou resultado, mas elogiou a postura do time:

— Hoje não conseguimos ganhar, mas foi importante que brigamos até o final e a torcida valoriza isso. A torcida viu que o time brigou até o final — falou o argentino.

