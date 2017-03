Barrios analisa estreia como titular: "Sei que posso dar muito mais ao time"

Avaliação

O atacante Lucas Barrios jogou 63 minutos na estreia como titular pelo time do Grêmio. Depois do empate em 1 a 1 com o Veranópolis, o jogador falou sobre a primeira experiência na equipe que iniciou o jogo na Arena.

— Não deu para virar o jogo. Cada dia estou conhecendo mais meus companheiros e espero tratar de ajudar enquanto estiver em campo. Sei que posso dar muito mais ao time — avaliou.



O volante Ramiro, um dos destaques do Grêmio em campo, exerceu funções diferentes nos dois tempos do jogo. Depois de atuar como extrema pela direita no tempo inicial, virou segundo volante na etapa complementar.

— Criamos diversas oportunidades. No segundo tempo, conseguimos neutralizar o que eles fizeram de bom. Merecíamos ter vencido — disse o meio-campista.



Para Léo Moura, o Grêmio jogou melhor, mas faltou conseguir o segundo gol para virar o placar.

— A bola não entrou. No segundo tempo, fomos mais incisivos. Pressionamos, mas hoje infelizmente ela não entrou — observou.



O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira. Pela nona rodada do Gauchão, o time visita o líder Novo Hamburgo no Estádio do Vale.

