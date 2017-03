Barrios começa Gre-Nal 412 na reserva, e Pedro Rocha será titular do Grêmio

No banco

O Grêmio está confirmado para o Gre-Nal 412. E com Lucas Barrios na reserva: o atacante paraguaio, apresentado na última quarta-feira, ficará no banco no clássico deste sábado, na Arena. Pedro Rocha será o titular tricolor.

Renato Portaluppi fez mistério ao longo da semana, e a escalação gremista para o jogo reservou surpresas. Maicon está fora do jogo, preservado após sentir dores e não participar de parte do treino de sexta-feira. Com isso, Michel começa o jogo contra o Inter.

O Grêmio começa o Gre-Nal 412 com Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Michel, Ramiro, Bolaños e Pedro Rocha; Luan.

