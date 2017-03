Beto Campos quer ver o Novo Hamburgo retomar o bom futebol contra o Grêmio

Expectativa

Após duas derrotas consecutivos, o Novo Hamburgo encara o Grêmio em casa nesta quarta. O técnico Beto Campos fala que o empate é um bom resultado, mas o importante é o time retomar o bom futebol. Confira na entrevista abaixo:



O Novo Hamburgo não perdia para ninguém até que, há duas rodadas, foi derrotado e não voltou a vencer. Alguma coisa muda agora?

Segue a mesma coisa, com ambiente bom. Sabíamos que poderia acontecer, na sequência, um ou outro resultado negativo. Até porque o que vínhamos fazendo foi importante e difícil de acontecer, mas também desgastante. Perdemos jogadores, que não atuaram nesses jogos, e agora temos alguns retornando.

Vocês derrotaram o Inter, um time do porte do Grêmio. A preparação é parecida?

Claro que cada jogo tem suas características. Enfrentamos o Inter no Beira-Rio, fomos competentes e agora temos o Grêmio, em casa, que é uma equipe mais pronta, manteve a base e a comissão técnica. Temos acompanhado. Vem de empate contra o Veranópolis, e temos que fazer um jogo de erros mínimos, melhor que nos últimos dois para somarmos pontos.

O time do Grêmio é muito rápido no setor ofensivo.

Tem que dar o mínimo de espaço para a equipe do Grêmio, tem que estar muito bem postado. Contra o Veranópolis, jogou diferente com o Barrios e depois colocou o Luan na frente de novo, ficando com movimentação bem entrosada, que vem jogando há um bom tempo. Precisamos de uma postura forte, vai haver o momento de marcação mais alta, momento de baixar um pouquinho para fazer o que temos de bom, que é o contra-ataque, a transição rápida, e ser competente. Contra a dupla Gre-Nal, quando criar (uma oportunidade) tem que ser cirúrgico.

Qual o peso de receber o Grêmio no Estádio do Vale?

Sempre é melhor jogar em casa. Jogamos duas fora e acabamos perdendo. Também é um dos motivos (que justifica as derrotas). Em casa tem a força do torcedor e o campo que sabemos como atuar.

O Novo Hamburgo tem uma vantagem na tabela de classificação sobre o Grêmio. Pode ser um jogo para "atuar com o regulamento debaixo do braço"?

Empate não é mau resultado nunca contra Grêmio e Inter. Agora, não podemos, ao meu ver, jogar pensando nessa situação. Estou hoje preocupado em retomar o bom futebol. Não só para enfrentar o Grêmio e os outros, mas também para chegar forte ao mata-mata.



