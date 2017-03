Bruno Rodrigo e Gata Fernández aparecem no BID como reforços do Grêmio

Oficializados

Já estão no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, os registros do meia Gastón Fernández e do zagueiro Bruno Rodrigo como jogadores do Grêmio. As contratações dos dois novos reforços foram anunciadas nos últimos dias e o clube poderá contar com a dupla já na fase de grupos da Copa Libertadores.

A contratação de Gata Fernández deve servir para suprir a prolongada ausência de Douglas, que só deve retornar aos campos no segundo semestre. Campeão da Libertadores pelo Estudiantes, em 2009, o meia de 33 anos foi buscado na Universidad de Chile.

Bruno Rodrigo vem para suprir a carência de zagueiros que entrem quando Geromel e Kannemann não estiverem à disposição. O problema ficou evidente na preparação para a estreia na Libertadores, quando a lesão de Geromel expôs a fragilidade das alternativas na posição. O zagueiro, porém, deve precisar de algum tempo para adquirir a forma física ideal, já que não fez pré-temporada.

