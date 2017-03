Bruno Rodrigo já está em Porto Alegre para assinar com o Grêmio

Resposta

O Grêmio trabalhou rápido na busca por uma reposição para Pedro Geromel. O zagueiro Bruno Rodrigo, ex-Cruzeiro, já está em Porto Alegre e fará exames médicos às 8h15min desta quarta-feira para acertar contrato com o Tricolor. Ele fará parte da relação de 30 jogadores inscritos na Copa Libertadores e fica à disposição de Renato Portaluppi assim que a delegação gremista voltar da Venezuela, após o jogo contra o Zamora, nesta quinta-feira.

Aos 31 anos, Bruno Rodrigo chega à Arena após se destacar por Santos e Cruzeiro. No clube paulista, foi campeão da Copa do Brasil 2010 e da Libertadores 2011, e pelos mineiros faturou os títulos do Brasileirão de 2013 e 2014. No final do ano passado, contudo, não acertou sua permanência em Belo Horizonte e ficou livre de contrato.

Segundo a direção do Grêmio, a contratação de Bruno Rodrigo independe da sua presença na lista de inscritos da Libertadores. Ainda assim, ele estará registrado. O clube agora corre contra o tempo para inscrevê-lo, também, no BID da CBF.

