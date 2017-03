Cacalo diz que Brenner não teve intenção, mas assumiu risco de lesionar Geromel

"Lesão corporal culposa"

A perda de Pedro Geromel por tempo indeterminado é um sério problema para o Grêmio na largada da Libertadores. Para Cacalo, colunista do Diário Gaúcho, o time não está pronto para a competição continental. No entanto, o ex-presidente gremista afirmou que o centroavante Brenner não teve intenção de lesionar o defensor gremista.

— Há a intenção de bater, é claro e não tem dúvida. Eu classificaria como lesão corporal culposa. Perto do William (no lance que em que Bolaños sofreu uma fratura no maxilar ano passado), diria que foi um carinho. É muito ruim para o Grêmio. Jogamos sem quatro o Gre-Nal e, agora, vamos sem seis titulares. Achava que o Grêmio não estava pronto, e agora está menos ainda. O Grêmio está totalmente descarecterizado — observou Cacalo, durante o programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha.

Na opinião de Cacalo, o Grêmio deveria ter usado um time misto no Gre-Nal, pelo Gauchão, para priorizar a Libertadores:

— O Grêmio tinha que ter preservado alguns jogadores, Gauchão tem novamente no ano que vem — ponderou.

O time de Renato Portaluppi estreia quinta-feira na Libertadores, diante do Zamora. O grupo 8 será aberto já nesta terça-feira, com o duelo entre Guaraní-PAR e Deportes Iquique.

