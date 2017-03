Cléber Grabauska: Ramiro, o patinho feio do Grêmio

Opinião

Bolaños foi a grande novidade do Grêmio no inicio da temporada. O equatoriano finalmente começou a jogar aquilo que era esperado e, naturalmente, assumiu o lugar que era de Douglas e tornou-se a referência técnica do time de Renato Portaluppi. Agora surge outra afirmação: Ramiro.

É impressionante o crescimento desse jogador que, durante muito tempo, lutou para mostrar o seu valor. Era xingado e detestado pelo torcedor, mas agora transformou-se peça fundamental. Ramiro vive uma transformação. A sua trajetória parece com aquela história infantil do Patinho Feio. O bichinho desprezado, cresceu e transformou-se num belíssimo animal. A diferença é que Ramiro não cresceu, Continua baixinho.

Nesse momento em que se discute se Lucas Barrios deve virar titular e se é válido mexer no esquema, uma coisa é certa: Ramiro não sai do time. Ele, além do grande rendimento, mostra muita versatilidade. O jogo contra o Zamora foi emblemático neste aspecto. Pois, no começo do segundo tempo, Ramiro estava na defesa evitando um gol venezuelano e, no momento seguinte, estava na grade pra adversária sofrendo o pênalti que resultou no segundo gol.

Para acomodar todo mundo, principalmente, Maicon, Bolaños, Barrios e Luan, cogita-se recuar Ramiro para a função de volante. Confesso que não gosto muito dessa ideia. Prefeito Ramiro onde está. Na linha de armação, fazendo as duas intermediárias. Fazendo aquilo que Giuliano fazia muito bem e que Ramiro herdou com uma dose extra de dedicação.

*RÁDIO GAÚCHA