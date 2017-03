Com dores no ombro, Kannemann vira dúvida para estreia do Grêmio na Libertadores

Problema

Com dores no ombro esquerdo, Walter Kannemann será reavaliado nesta terça-feira. Após uma dividida no primeiro tempo do Gre-Nal com Rodrigo Dourado, o zagueiro caiu com força no gramado e acabou sofrendo uma lesão. Nesta segunda-feira, o jogador foi reavaliado pelo departamento médico e preservado do treinamento no CT Luiz Carvalho. Kannemann realizou uma ressonância magnética no local, que mostrou um edema, mas descartou uma lesão mais séria.

Segundo o médico Paulo Rabaldo, Kannemann realizará um teste no treinamento desta terça-feira para determinar suas condições de participar da estreia gremista na Libertadores contra o Zamora, nesta quinta-feira.

- Vamos reavaliar a situação do Kannemann, fez um trabalho na academia nesta segunda-feira. Não está com muita dor. Está medicado e vai seguir realizando fisioterapia - afirmou Rabaldo.

Caso Kannemann não tenha condições de formar dupla com Geromel, o técnico Renato Portaluppi conta com Rafael Thyere e Bressan como alternativas para a defesa.

