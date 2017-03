Com edema na coxa direita, Barrios está fora dos próximos dois jogos do Grêmio

Mais uma baixa

O Grêmio terá mais um desfalque para as próximas rodadas do Gauchão. Com um edema no músculo adutor na coxa direita, Lucas Barrios está fora dos jogos contra Novo Hamburgo e Juventude.

O atacante deixou a partida contra o Veranópolis reclamando de dores na perna direita. Na manhã desta segunda-feira, Barrios realizou exame de imagem e foi constatado um pequeno na coxa direita do jogador.

