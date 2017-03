Com medalhista no Pan-Americano, Grêmio estreia diante do Vitória-PE no Brasileirão feminino

Largada

O Grêmio entrará em campo neste domingo. Será pelo Brasileirão, e não pelo Gauchão ou Libertadores, como o torcedor gremista está habituado. E terá Carlinha e Karina nos tradicionais lugares ocupados por Luan e Bolaños. A partir das 15h, o time gaúcho começa a escrever uma nova história quando entrar em campo para enfrentar o Vitória-PE, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul: a versão feminina do futebol tricolor.



Às pressas e já para entrar na realidade que será exigida a partir de 2018 pelo Profut e Conmebol, o Grêmio buscou parceria com a Federação Gaúcha de Futebol e Associação Gaúcha de Futebol Feminino. Assim, buscou a base da Seleção Gaúcha e montou o time que vai encarar Corinthians, Santos, Flamengo e outros tradicionais no esporte, pelo primeira edição da competição nacional organizada pela CBF. Terá a ex-jogadora com passagens por São Paulo e Coreia do Sul, Patrícia Gusmão, à frente do time:

— A primeira coisa que podemos falar é sobre a força de vontade das meninas. Estão se dedicando. Elas vêm treinar do Interior, depois de jornadas de trabalho, por exemplo. O primeiro ponto é isso e vai fazer a diferença em campo. Nós temos muitas meninas com qualidade, experientes, que jogaram na seleção, com a Marta e na categoria sub-20. Não estamos com uma equipe verde, despreparada — projeta a treinadora, que se aposentou como atleta após uma lesão no joelho, em 2010.

Leia mais

Brasileirão feminino começa neste sábado: conheça 10 curiosidades dos times da competição

Sete vidas de Gata Fernández: a história do novo reforço do Grêmio

Grêmio anuncia renovação até 2019 com Pedro Rocha



Dentre as titulares para este domingo, há quem teve história pela seleção brasileira, como é o caso da Karina Balestra da Luz, 35 anos, que foi campeã Pan-Americana em 2003. Camisa 11, a atacante, que atua pelos lados, tem a velocidade como sua principal característica:



— São meninas que têm bastante experiência, e estavam um pouco largadas no Estado e perdemos por não termos estrutura melhor dos que outras regiões. Acredito que a força vontade, a qualidade técnica do time e a estrutura toda que o Grêmio tem nos dado, temos tudo para ir adiante — finalizou a treinadora.

Provável Grêmio tem Renata; Fernanda, Aline, Thiellen e Carol Gomes; Jaqueline, Shaiane, Daniela, Caroline; Carlinha e Karina.

Leia outras notícias sobre o Grêmio



Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES